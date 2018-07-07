В Туринске отделение «Почты России» оштрафовано за торговлю сигаретами рядом с детским садом

09:17 | 9.07.2018

comnews.ru

В Туринске выявлено нарушение в деятельности ФГУП «Почта России». В одном из почтовых отделений города, расположенных на расстоянии 34,2 метра от МДОУ «Детский сад № 3 «Тополек», торговали сигаретами.



Отметим, что согласно п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 запрещается розничная продажа табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.



В итоге было возбуждено административное дело. ФГУП «Почта России» оштрафовано на 30 тысяч рублей.



- УФПС Свердловской области сообщает, что табачная продукция из отделения почтовой связи изъята. Руководством почтамта усилен контроль за соблюдением сотрудников требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», - прокомментировали в пресс-службе УФПС.