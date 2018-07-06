Макет ледовой арены, которую построят на месте снесённой телебашни, можно будет увидеть на ИННОПРОМе

20:25 | 8.07.2018

oblgazeta.ru

На стенде компании УГМК во время международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» можно будет ознакомиться с макетом ледовой арены, которую возведут за Цирком на месте снесённой недостроенной телебашни. Макет за день до открытия форума представил начальник проекта Даниил Крицкий. Дизайн будущего спортивного комплекса одобрили на архитектурно-градостроительном совете.



Уже сегодня, в нулевой день выставки, с частью представленных проектов знакомится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Напомним, недостроенную телебашню городские власти снесли в марте этого года. На её месте компания УГМК планирует возвести ледовую арену для ХК «Автомобилист», в которой кроме хоккейных матчей можно будет посмотреть соревнования по баскетболу, гандболу и фигурному катанию. Также там смогут выступать звезды первой величины, так как общая вместимость здания — 15 тысяч человек. Проект, строительство которого займет семь лет, одобрили на общественных слушаниях.