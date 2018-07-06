Живые черви в шашлыке — новинка от «Мегамарта»

Продукты не только для себя, но и для своих домашних питомцев могут приобрести владельцы птиц и аквариумных рыб в магазине торговой сети «Мегамарт», расположенном на улице Ясной, 2, в Екатеринбурге.Именно такой продукт, под названием «Шашлык куриный нежный, охлаждённый», приобрела жительница Екатеринбурга в магазине по указанному адресу. Стоимость «двойного» деликатеса, как следовало из ценника, 257 рублей 96 копеек за килограмм. Каково же было удивление покупательницы, когда, придя домой, она обнаружила в мясе курицы червей.Радости от находки она не испытала никакой, так как ни птиц, ни рыбок у неё дома не живёт, а вот немного отойдя от шока, она с помощью родственников снялаи опубликовала его в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».