Пьяный мужчина в Первоуральске упал на крышу магазина с пятого этажа

Фото: группа «Инцидент Первоуральск»/«ВКонтакте»

Вечером 7 июля в Первоуральске на улице 50 лет СССР с пятого этажа на крышу расположенного рядом с домом магазина торговой сети «Магнит» упал мужчина.Сообщение об этом появилось в 21:40 в группе «Инцидент Первоуральск» социальной сети «ВКонтакте».«На Динасе, на ул 50 лет СССР, 10, с 5-го этажа упал человек», — говорилось в сообщении, к которому была приложена фотография.По сообщениям очевидцев происшествия, результатом падения для мужчины стал открытый перелом ноги и, возможно, повреждение внутренних органов. Также сообщалось, что упавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.