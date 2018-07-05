Екатеринбургский театр оперы и балета переименовали

22:16 | 6.07.2018

news.yandex.ru

Теперь и оперный театр в Екатеринбурге вошёл в лигу культурных учреждений, названия которых звучат по-иностранному. «Ural Opera Ballet» – так теперь будет называться кладезь уральских танцоров и певцов. Название вступит в силу с начала театрального сезона.



Официальное и привычное название театра останется разве что в документах и памяти уральцев. Изменения коснутся сайта, афиш, буклетов и сувенирной продукции. Также с новым логотипом театра появится и новый мерч: обновлённые бинокли, упаковки для сладостей из буфета, одноразовые стаканы и даже сумка «Ural Opera Ballet».



Согласно концепции, театр будет показан как «культурный завод», в котором производят спектакли. Поэтому выбор логотипа был сделан в пользу жёсткого прямолинейного шрифта, отсылающего к индустриальности Уральского региона.