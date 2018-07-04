Расторгнут контракт с компанией, которая занималась уборкой Шарташского лесопарка

15:46 | 6.07.2018

В Екатеринбурге расторгнут контракт с компанией ООО «Альфа-А», которая занималась уборкой берега озера Шарташ. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров заявил, что данная компания не справилась со своими обязательствами, ее внесли в список ненадежных, сообщает «Областная газета».



Замминистра отметил, что сейчас заключен договор с другой компанией. Работы по уборке уже начались. В ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону.



— Я думаю, что в ближайшее время ситуация изменится. Территорию приведут в порядок буквально в течение следующей недели, — цитируют Петрова «Европейско-Азиатские новости».