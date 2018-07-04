С начала года в Свердловской области выявлено 60 коррупционных преступлений

В Екатеринбурге прошел круглый стол на тему «Коррупционные проявления как оборотная сторона для подпитки теневой экономики», участие в котором приняли предприниматели и полицейские.По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, с начала текущего года в Свердловской области выявлено 60 преступлений, связанных с освоением и хищением бюджетных средств, в суды направлено 35 уголовных дел.Вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова отметила, что коррупционные риски существуют при исполнении госконтрактов.— Мы видим предвзятость и избыточные требования заказчика при приемке работ. Недостаточная квалификация и отсутствие профильных специалистов у заказчиков влечет за собой несоответствия. Техническое задание неграмотно формулируется, как следствие — выполненные работы не соответствуют предъявляемым требованиям, так как сделаны лучше, чем это требуется, — сказала Светлана Окулова.Юрист Иван Волков считает, что предприниматели должны изменить представление о госконтрактах.— Все мы видим, приходя в госорганы, практически в любой — Росреестр, муниципалитеты, что установлены стенды для ИП и граждан с информацией о телефонах доверия и с призывами сообщать о фактах коррупции. Необходимо действовать в этом плане, а не обходиться анонимными постами в соцсетях, — отметил Иван Волков.