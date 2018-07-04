В Екатеринбурге будут судить уроженку Курганской области, обвиняемую в мошенничестве с ипотекой

13:10 | 6.07.2018

imenno.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет 38-летняя уроженка города Шадринска Курганской области, обвиняемая в мошенничестве, в том числе в сфере кредитования.



По данным следствия, женщина совместно с 37-летней уроженкой Свердловска изготовила заведомо подложный документ о трудоустройстве и заработной плате последней (справку 2-НДФЛ), по которому банк предоставил ипотечный кредит на 7,4 млн рублей.



Также обвиняемая нашла некомпетентного специалиста-оценщика, который в два раза завысил стоимость приобретаемого жилья.



В итоге женщины похитили выданные банком деньги и распорядились ими по своему усмотрению.



Также уроженку Курганской области обвиняют в хищении денег у 45-летнего екатеринбуржца при продаже его квартиры на улице Уральской. Женщина действовала в сговоре с пятью лицами под видом осуществления риелторской деятельности.



Сейчас уголовное дело передано в суд. Уроженке Шадринска грозит до 10 лет лишения свободы.