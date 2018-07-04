Новости дня
12:45 | 6.07.2018
Деловой квартал
В конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга появился 16-й участник
На данный момент в конкурсе участвуют: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов, директор турфирмы «Урал лайн тур» Елена Лузина, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.
Прием документов завершится сегодня в 17:00.
© «Вечерние Ведомости»
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