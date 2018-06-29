Новости дня
09:57 | 2.07.2018
Никита Матвеев/Инцидент Екатеринбург
Вчера на Щербакова на ходу загорелась Daewoo Nexia
Загоревшуюся машину помогали тушить водители других транспортных средств. На место приезжали пожарные, но их помощь не потребовалась. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
© «Вечерние Ведомости»
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