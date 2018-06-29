Вчера на Щербакова на ходу загорелась Daewoo Nexia

Вчера вечером на перекрестке Щербакова — Самолетной на ходу загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Фотографии происшествия опубликованы в группе «Инцидент Екатеринбург».Загоревшуюся машину помогали тушить водители других транспортных средств. На место приезжали пожарные, но их помощь не потребовалась. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.