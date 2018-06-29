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09:57 | 2.07.2018

Никита Матвеев/Инцидент Екатеринбург

Вчера на Щербакова на ходу загорелась Daewoo Nexia

Вчера вечером на перекрестке Щербакова — Самолетной на ходу загорелся автомобиль Daewoo Nexia. Фотографии происшествия опубликованы в группе «Инцидент Екатеринбург».

Загоревшуюся машину помогали тушить водители других транспортных средств. На место приезжали пожарные, но их помощь не потребовалась. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Вчера на Щербакова на ходу загорелась Daewoo Nexia

© «Вечерние Ведомости»

 


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