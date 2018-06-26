На железнодорожном вокзале Екатеринбурга весело встретили болельщиков из Мексики и Швеции. Как это было

Встреча мексиканских и шведских болельщиков прошла сегодня на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Прибыли они в столицу Урала специальным поездом. На перроне гостей чемпионата мира ждал настоящий праздник: чирлидерши с изображением флагов на одежде и девушки в национальных костюмах, зажигательные танцы группы поддержки и русские народные песни под гармонь — всё это привело прибывших футбольных болельщиков из Мексики и Швеции в полный восторг.Стоит отметить, что гости в долгу не остались и охотно присоединялись к танцам и песням, фотографировались со всеми. Мексиканцы с удовольствием давали примерять всем желающим свои сомбреро, а шведы исполнили песню на родном языке.А вот что думают и говорят прибывшие в Екатеринбург футбольные фанаты.«Я влюбился в Россию и планирую приехать сюда еще раз. Наше путешествие было немного выматывающим, но при этом потрясающим. Природа России прекрасная, богатая, она очень-очень красивая. А русские, проживающие на Урале, очень добрые и очаровательные», — говорит Джонатан Каликсто из Мексики.«Я в России впервые. Ваша страна потрясающая: милые люди, хороший климат, все оказалось лучше, чем я себе представлял. Я был бы рад вернуться, если получится», — вторит гостю из Мексики швед Дэниел Йохансон.«Мы любим Россию. Потому что это прекрасная страна с хорошими людьми. У вас отличная организация чемпионата мира. И еще — очень красивые девушки: все мексиканцы просто влюблены в них. И у вас хорошая погода. Хотя, может быть, зимой нам было бы не так комфортно», — говорит Диего, приехавший из мексиканского штата Наярит.«Поехать на матч на таком поезде — это забавный опыт и позитивные впечатления! Что касается организации чемпионата мира в России в целом, то всё хорошо и очень слаженно. Ещё мы поражены тем, насколько дружелюбно нас здесь встречают», — делится впечатлениями шведский болельщик Хендрик Нильсон.«Для нас путешествие на таком поезде — это новые впечатления. В целом всё организовано очень хорошо, люди внимательные и дружелюбные. Нам понравилось в Ростове-на-Дону, с Екатеринбургом мы пока не познакомились, но уверены, что этот город будет прекрасен», — говорит мексиканский болельщик Серхио Флорес. И думаем, он не ошибается.Кстати, про специальные поезда, на одном из которых приехали сегодня болельщики из Мексики и Швеции. Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, с 14 по 28 июня 24 специальных поезда дальнего следования сообщением с Москвой, Саранском и Казанью, предназначенные для перевозки болельщиков и гостей чемпионата в Екатеринбург (и обратно), перевезли более 6,6 тысячи человек. В числе пожелавших прокатиться по просторам России на поезде — гости из Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии и Сенегала, сегодня к ним присоединились шведы и мексиканцы. Всего же проездные документы в эти бесплатные поезда оформили 11 тысяч болельщиков, подсчитали в СвЖД.Фото: Е1.ru, newdaynews.ru