Полицейские в Екатеринбурге спасли от смерти женщину, больную эпилепсией

13:24 | 14.06.2018

Сотрудники полиции в Железнодорожном районе Екатеринбурга при патрулировании территории спасли от возможной смерти молодую женщину, у которой случился приступ эпилепсии, она неожиданно потеряла сознание и упала на землю. Начались судороги, пошла пена изо рта, вследствие чего девушка стала захлебываться.



Наряд в составе инспектора ДПС старшины Владимира Корюкова и участкового уполномоченного лейтенанта Сергея Новокрещенова вызвал гражданке неотложку и оказал ей первую доврачебную помощь. Благодаря экстренному реагированию полицейских девушка вскоре пришла в сознание. Оперативно прибывшие медики госпитализировали ее в одну из клиник города.



«Пострадавшей оказалась жительница города Лесной 1984 года рождения по имени Анастасия, теперь у нее два дня рождения: тот, что указан в паспорте, и неофициальный, когда ее спасли представители МВД», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



За добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленное профессиональное мастерство при несении службы полицейские в ближайшее время будут награждены Почетной грамотой начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина.



Фото предоставлено В.Н. Горелых