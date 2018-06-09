В Екатеринбурге на две недели закроют стоянку на улицах Антона Валека и Сакко и Ванцетти

11:56 | 12.06.2018

bryansktoday.ru

В Екатеринбурге на две недели закроют стоянку автотранспорта на улицах Антона Валека и Сакко и Ванцетти, говорится в постановлении городской администрации.



С 14 по 28 июня будут запрещены стоянка и остановка автотранспорта на Антона Валека от Маршала Жукова до Сакко и Ванцетти; на Сакко и Ванцетти Антона Валека до проспекта Ленина. Также автомобилистам запретят парковаться еще на 18 улицах вокруг Центрального стадиона.



Напомним, что в дни проведения матчей в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге (15, 21, 24 и 27 июня) для транспорта будет закрыт квадрат улицы Московской, ВИЗ-бульвара, улиц Малышева и Токарей.