В Екатеринбурге уволили подполковника полиции, который под действием алкоголя устроил ДТП

17:46 | 11.06.2018

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В Екатеринбурге уволен замначальника отдела охраны общественного порядка городского УМВД Владислав Сергеев за вождение автомобиля в пьяном виде. Соответствующий документ разместил в своем Facebook правозащитник Дмитрий Калинин, который посылал запрос в вышестоящие инстанции.



В ответе полицейского главка отмечается, что подполковник Владислав Сергеев уволен за отказ пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови после ДТП, которое он устроил 8 мая. Этим поступком Сергеев не только испортил свою репутацию, но и подставил под ответ своего непосредственного начальника – теперь он привлечён к дисциплинарной ответственности за ненадлежащую профилактическую работу с личным составом. Существует также версия о том, что именно со своим начальником Владислав Сергеев распивал алкоголь, но опубликованный документ эту информацию не подтверждает.



Напомним, что 8 мая теперь уже бывший подполковник Владислав Сергеев устроил ДТП с припаркованным автомобилем на улице Большакова. В тот момент он был за рулём служебной машины. Когда сотрудники ГИБДД заподозрили, что их полицейский пьян, Сергеев отказался от медосвидетельствования. В пресс-службе областного полицейского главка тогда сообщали, что при наличии оснований Владислав Сергеев будет уволен по отрицательным мотивам.