Полевской готовится к празднованию 300-летия города

14:38 | 9.06.2018

Сегодня в Полевском под руководством министра промышленности и науки Сергея Пересторонина прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию со дня основания города.



Члены оргкомитета посетили площадку нового дома, построенного Северским трубным заводом, где уже ведутся работы по благоустройству, после чего ознакомились с ходом работ на въезде в Полевской, отметив позитивные перемены, происходящие в городе.



«При въезде в город сразу замечаешь позитивные перемены. Преображается микрорайон Березовая Роща, центральная улица северной части города становится чистой и ухоженной», — отметил Сергей Пересторонин.



Глава города Константин Поспелов поблагодарил членов оргкомитета за конструктивную работу и помощь в решении самых сложных вопросов.



«Юбилейный год при тесном сотрудничестве муниципальной и региональной власти позволил заложить основы для будущих проектов: уже в этом году в Полевском 8 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию коммуникаций по бульвару Трояна. А уже на следующий год здесь начнутся работы по благоустройству. 37 миллионов рублей позволят в следующем году преобразовать парк-дендрарий, о чем давно мечтают жители города», — отметил Константин Поспелов.



В этом году правительством Свердловской области выделено 50 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий города, ещё 8 миллионов рублей направлены из резервного фонда области на проектирование и изготовление проектно-сметной документации для новой школы на одну тысячу мест в микрорайоне Зеленый Бор-2.



Как отметил глава города, в текущем году предстоит выполнить множество работ, которые являются приоритетными для Полевского, в том числе необходимо закончить начавшийся ремонт спортивного манежа школы № 4, выполнить ремонт Детской школы искусств, построить многоквартирный дом по программе переселения из ветхого жилья.



Отметим, что этим летом в селе Мраморском будет произведена установка парка деревянных скульптур по сказам Павла Бажова, а в самом Полевском пройдут два фестиваля: фестиваль «Граффити» и фестиваль «Мраморная миля».



Все проекты, направленные на повышение туристической и инвестиционной привлекательности, складываются в итоге в концепцию первого на Урале города-музея.



Напомним, что праздновать 300-летие со дня основания города в Полевском будут 14 июля.



Фото: multiurok.ru