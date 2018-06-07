Врач-стоматолог с фальшивым дипломом работает в одной из клиник Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле врач-стоматолог может избежать ответственности за использование предположительно поддельного диплома. Как стало известно veved.ru, в частной стоматологической клинике, расположенной на улице Дзержинского, оказывает медицинские услуги уроженец Азербайджана Магсуд М.Судя по диплому Самарского государственного медицинского университета, он окончил его в 2017 году, получив квалификацию «врач-стоматолог», однако, согласно базе данных официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, диплом данного высшего учебного заведения в это время ему не выдавался. Более того, он должен был проходить интернатуру в течение двух лет, но направление от университета у него отсутствует — по крайней мере, в первую поликлинику, куда он пытался трудоустроиться, документ предоставить не смог.В связи с тем, что в действиях Магсуда М. усматриваются формальные признаки преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование подложного документа»), один из местных жителей обратился в полицию с заявлением по данному факту с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему было пояснено, что материал, скорее всего, распишут в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции либо в отдел по исполнению административного законодательства. Впоследствии выяснилось, что заявление передали участковому уполномоченному отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» младшему капитану Певень Олесе.По данным veved.ru, вместо того, чтобы провести оперативные мероприятия и вывести Магсуда М. на чистую воду, участковый уполномоченный взял с него объяснения, согласно которым, разумеется, опрошенный стал отрицать у него наличие поддельного диплома об окончании медицинского университета. Между тем, согласно фотографиям, размещенным Магсудом М. на его личной странице в социальных сетях, он лечит маленьких детей, при этом не имея, вероятно, соответствующей квалификации.Добавим, что такие случаи не редкость. Например, в Кемеровской области после жалобы пациентки на некачественную работу специалиста частной стоматологической клиники была проведена проверка, которая показала, что зубы ей лечил человек с фальшивым дипломом об окончании вуза. Зубной врач, прошедший курс обучения в медучилище, не имел права работать стоматологом.