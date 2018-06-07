В Екатеринбурге на праздники закроют движение трамваев на Шарташ

20:14 | 8.06.2018

В Екатеринбурге на время праздников движение трамваев до конечной остановки «Шарташ» будет заблокировано в связи с капремонтом путей на перекрёстке улиц Блюхера и Раевского. Ограничения будут действовать с полуночи 10 июня до 6:00 утра 12 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.



В связи с благоустройством рельсов свои траектории изменят четыре трамвайных маршрута. Так, «четвёрка» по пути с «Южной» на перекрёстке улиц Блюхера и Гагарина не будет поворачивать направо, а поедет прямо по Уральской, затем дойдёт до Луначарского, потом на Куйбышева и далее по привычному маршруту вернётся на «Южную».



Конечной для трамваев № 16 и № 18 в эти дни станет остановка «40 лет ВЛКСМ» на ЖБИ, куда они доберутся, повернув на проспекте Ленина в сторону ул. Малышева.



Также маршрут № 20 по пути из ЦПКиО будет с Уральской выезжать на Гагарина, оттуда на проспект Ленина и далее через Луначарского привычным путём вернётся в ЦПКиО.