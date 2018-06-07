Жителей микрорайона УНЦ на три дня оставят без троллейбусов

16:25 | 8.06.2018

Троллейбусы маршрута № 14 (УНЦ — Декабристов) не будут ходить в микрорайон УНЦ с 22:00 субботы, 9 июня, до 06:00 среды, 13 июня. Ограничение связано с проведением дорожно-строительных работ на пересечении строящегося проспекта Сахарова с действующей улицей Амундсена.



В частности, на перекрестке будет проведена срезка старого асфальтового покрытия с проезжей части улицы Амундсена, отсыпка щебнем места соединения улиц, установка бортового гранитного камня и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Движение автомобильного транспорта во время проведения всех этих работ по улице Амундсена сохранится, но будет осуществляться по зауженной проезжей части в зоне ремонтируемого участка, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Большой отрезок проспекта Академика Сахарова, который появится в микрорайоне Академическом между улицами Вильгельма де Геннина и Амундсена, власти Екатеринбурга планируют запустить уже в текущем 2018 году. Новый дорожный объект протяженностью более двух с половиной километров соединит Академический с УНЦ. Проспект будет широким (по три полосы в каждом направлении) и обеспечит, по сути, еще один выезд из микрорайона Академический в юго-западном направлении и частично разгрузит от транспортных потоков соседние магистральные улицы Вильгельма де Геннина и Краснолесья.



Фото: transphoto.ru