Куйвашев и Козицын открыли новый цех «Уралэлектромеди»

В Верхней Пышме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын запустили вторую очередь цеха электролиза меди на предприятии «Уралэлектромедь».Объем инвестиций в цех составляет 4,3 млрд рублей. Создано 68 рабочих мест. Производительность — 160 тысяч тонн медных катодов в год.— Я не мог сегодня не приехать и вместе с вами не порадоваться этому очень важному событию. Еще в 2012 году мы открывали первую очередь цеха электролиза меди, и тогда казалось, что это было верхом совершенства, но сегодня, спустя пять лет, «Уралэлектромедь» вдвое увеличивает выпуск продукции с применением самых современных роботизированных технологий. Это действительно большой шаг вперед, — сказал Евгений Куйвашев.Отметим, что скоро начнется строительство третьей очереди цеха. Работы должны завершить до 2022 года.