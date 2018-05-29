На подготовку Екатеринбурга к зиме газовики потратят 125 млн рублей

13:49 | 31.05.2018

Газовики начали подготовку Екатеринбурга к отопительному периоду — 2018–2019. В план работ входит оценка технического состояния более двух тысяч километров газопроводов, приборное обследование 322 километров газопроводов, ремонт и замена труб, опрессовки 160 километров газопроводов и другое.



Как сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза», ремонтные работы продлятся до сентября. Отключения постараются свести к минимуму. Объем финансирования составил более 125 млн рублей.





Фото: пресс-служба «Екатеринбурггаза»