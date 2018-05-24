В ход праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга пришлось вмешаться полиции

14:26 | 26.05.2018

За неделю до праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга кандидаты переходят к агрессивным методам ведения агитационной кампании. Накануне вечером в Железнодорожном районе Екатеринбурга произошло нападение на агитаторов, которые расклеивали листовки в поддержку общественника Дмитрия Чукреева, выдвинувшего свою кандидатуру по округу № 4.



Около подъезда одного из домов в районе Управления Свердловской железной дороги на молодых людей напал мужчина, который забрал агитпродукцию и в настойчивой форме потребовал больше не расклеивать листовок. Его машину удалось заблокировать другими автомобилями, после чего на место были вызваны сотрудники полиции, которые взяли объяснения с каждой из сторон.



Мужчина явно не ожидал такого поворота событий и после инцидента попросил не публиковать видеозапись, сделанную на сотовые телефоны, — на ней четко слышна фамилия заказчика, в чьих интересах он работает (имеется в распоряжении редакции).