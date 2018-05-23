Администрация Екатеринбурга заплатит за многофункциональный стенд на «Иннопром-2018» почти 3 миллиона рубле

23:43 | 24.05.2018

Городская администрация объявила конкурс на оформление стенда городских властей на «Иннопром-2018». Аукцион с начальной ценой в 2,9 миллиона рублей стартовал на официальном портале госзакупок.



Многофункциональный интерактивный стенд площадью 170 квадратных метров разместится в павильоне №3 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Администрация рассчитывает создать на стенде зону презентаций и переговоров на 60 мест и разместить традиционную видеосцену. Согласно техническому заданию, стенд должен обладать «нестандартным дизайном» и демонстрировать «открытость и инновационность».



Данный стенд вместит в себя сразу несколько интерактивных зон. Самая крупная из них метражом около 50 квадратных метров будет посвящена футболу. Здесь можно будет сыграть в 3D футбол и познакомиться с символикой ЧМ-2018. Следующие две зоны с одинаковым метражом по 15 квадратов будут посвящены 300-летию Екатеринбурга и искусству. Здесь мультимедийные панели будут демонстрировать посетителям слайд-шоу с современными историческими видами города.



Кто именно станет исполнителем госзаказа, станет известно только в середине июня. Сама выставка «Иннопром-2018» пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.



Фото: expert.ru