ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 22 мая 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 22 мая произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 6 человека, в том числе 2 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Полевском на улице Декабристов водитель автомобиля «Тойота Таун Айс» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП девочка 2006 года рождения, пешеход, получила травмы: ушиб левого локтя и левого коленного сустава.в Верхней Пышме на улице Калинина водитель автомобиля «Ниссан-Алмера» допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход, мальчик 2009 года рождения, был госпитализирован в ДГКБ № 9 с травмами: сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица.в Екатеринбурге на улице Крауля водитель автобуса ЛиАЗ-529271, двигаясь со стороны ул. Заводской в сторону ул. Викулова, при резком торможении допустил падение пассажира в салоне.В результате ДТП женщина 1937 года рождения, пассажир, получила травмы: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом ребер справа, госпитализирована в ГКБ № 24.в Екатеринбурге на улице Реактивной женщина — водитель автомобиля «Хендэ» неправильно выбрала дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и допустила столкновение с попутным автомобилем «Тойота-Спринтер».В результате ДТП женщина 1971 года рождения, водитель автомобиля «Тойота-Спринтер», получила травмы: сотрясение головного мозга, повреждения связок шейного отдела позвоночника, госпитализирована в ГКБ № 24.в Екатеринбурге на проспекте Ленина водитель автомобиля «Фольксваген-Поло», двигаясь со стороны ул. Луначарского в сторону ул. Восточной, допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть дороги на запрещающий (красный) сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1970 года рождения, пешеход, получила травмы: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом правой голени, госпитализирована в ГКБ № 23.на 69-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «Хендэ-НD72РО», после чего произошло столкновение ещё с двумя встречными автомобилями — «Хонда-Лого» и ВАЗ-211440.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1981 года рождения, получил травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого плеча, госпитализирован в ЦРБ г. Реж.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 45Выезд на полосу встречного движения — 60Непредоставление преимущества пешеходам — 271Нарушения водителями маршрутного транспорта — 128Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 122Неиспользование ремней безопасности — 789Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.