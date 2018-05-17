Депутат Госдумы с Урала поведет ЛДПР к победе на выборах в Волгоградской области

18:10 | 18.05.2018

Депутату Государственной думы РФ от Свердловской области Игорю Торощину федеральное руководство ЛДПР доверило курировать выборы в Волгоградской области. В сентябре здесь состоятся выборы в городскую думу Волгограда, Камышина, Волжского. С целью усилить влияние Торощина на эти процессы, он был назначен исполняющим обязанности координатора Волгоградского регионального отделения ЛДПР.



В разговоре с корреспондентом veved.ru Игорь Торощин отметил, что по накалу страстей и интриг выборы в Волгоградской области ничем не уступают выборам в городскую думу Екатеринбурга. Добавим, что, несмотря на загруженность, Игорь Торощин нашел время в своем плотном графике приехать сегодня в Екатеринбург, где намерен провести ряд встреч с однопартийцами.