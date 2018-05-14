На Урале отработали действия спасателей при утечке хлора

В Екатеринбурге, на Западной фильтровальной станции, прошли учения по отработке действий аварийно-спасательных подразделений при утечке хлора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Участие в них приняли более 40 человек.По легенде загорелся автомобиль, перевозивший контейнеры с хлором, в результате чего произошла утечка вещества. Сотрудники МЧС оперативно оградили опасную зону и потушили горящий автомобиль, химики-дозиметристы сделали замеры концентрации хлора, для обеззараживания использовали мобильный комплекс специальной обработки Уральского учебно-спасательного центра МЧС, также с места ЧС эвакуировали условного пострадавшего.По словам замначальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Свердловской области Владимира Шихотова, спасатели ознакомились со спецификой объекта и отработали все необходимые действия.