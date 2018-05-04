В Екатеринбурге в магазине «Gloria Jeans» металлической лестницей едва не покалечило ребёнка

14:19 | 6.05.2018

Как сообщает портал E1.RU, в магазине одежды «Gloria Jeans», расположенном на проспекте Ленина, 53 в Екатеринбурге, на полуторагодовалого малыша упала лестница.



Лестница стояла прислонённой к колонне в торговом зале магазина, проходя мимо, ребёнок задел её рукой, в результате чего лестница упала, придавив малыша. К счастью, как для мальчика, так и для персонала магазина серьёзных увечий ребёнок не получил, лестницей повредило только губу малыша.



Однако персонал магазина своего счастья не понял, обвинив родителей ребёнка в недосмотре за любимым чадом.



«Ситуация неординарная для нас. Проверим, виноваты ли сотрудники, и выясним, чья конкретно это вина. Мы не отказываемся, что тут есть часть нашей вины, но двое родителей было, а малыш бесконтрольно бегал по залу. Будем проводить проверку, виновные обязательно понесут наказание. Лестница была вынесена в торговый зал из служебного помещения. Сотрудник отошёл, лестницу убрал с видного места в сторону, чтобы она никому не мешала»,— высказал своё видение ситуации порталу Е1.RU начальник службы безопасности магазина Сергей Зиновьев.



Сразу после случившегося родители мальчика пыталась связаться с руководством магазина, но был вечер пятницы, и сделать им этого не удалось. После чего они повезли мальчика в травмпункт, где медиками были зафиксированы ссадины и ушибы у ребёнка.



В настоящее время к расследованию этого случая подключились полицейские.



«По факту получения травмы малолетним в одном из магазинов, подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции организована проверка, в рамках которой сотрудники полиции опрашивают работников торговой точки для установления объективной картины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали E1.RU в УМВД Екатеринбурга.



Стоит напомнить как полицейским, так и администрации магазина, что если говорить об объективности, то не должно быть в торговом зале магазина предметов и оборудования которые бы представляли хоть малую угрозу для жизни и здоровья покупателей. На лицо нарушение правил техники безопасности при производстве работ сотрудниками торговой точки. И это объективно.