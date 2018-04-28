Сегодня вечером в Екатеринбурге снова перекроют улицы из-за репетиции парада Победы

10:14 | 3.05.2018

Сегодня, 3 мая, центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада Победы. С 20:00 до 04:00 будут закрыты: проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улица Репина (от Ленина до Малышева), улица 8 Марта (от Малышева до Ельцина) и улица Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).



Также при прохождении техники будут перекрывать следующие участки:



Окраинная (от улицы Палисадной до улицы Дорожной);

Дорожная (от улицы Окраинной до улицы Военной);

Военная (от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы);

Патриса Лумумбы (от улицы Военной до улицы Московской);

Московская (от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина);

Посадская (от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти);

Пальмиро Тольятти (от улицы Посадской до улицы Московской);

Репина (от улицы Малышева до проспекта Ленина);

Малышева (от улицы Московской до улицы Репина);

Попова (от улицы Московской до улицы Репина).



Напомним, что проспект Ленина перекрывается как для транспортных средств, так и для пешеходов.