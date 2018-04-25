Следственный комитет возбудил две «уголовки» по факту взяточничества на «уральской Рублевке»: в деле замешаны местные полицейские

15:50 | 27.04.2018

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали сегодняшние обыски в кабинете начальника МО МВД России «Сысертский» Евгения Узянова, двух его заместителей и в квартире бизнесмена с «уральской Рублевки» Дениса Ершова. Как сообщил veved.ru представитель полицейского главка Павел Пантюхин, оперативно-следственные мероприятия проводились сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из УФСБ в рамках возбужденного региональным Следственным комитетом бесфигурантного уголовного дела.



«Должностные лица органов внутренних дел не задерживались», — отмечают в ведомстве.



В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области добавляют, что уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).



«Уголовное дело расследуется по сообщению о том, что в период 2016–2017 годов ряд должностных лиц МО МВД РФ «Сысертский» при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа», — рассказали корреспонденту veved.ru в региональном СУ СК.



Там также сообщили, что в обысках участвовала группа следователей второго отдела по расследованию особо важных дел областного СКР. Обыски проводились в целях отыскания предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.