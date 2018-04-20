Сегодня днем на Широкой речке напали на продавца цветочного магазина

20:06 | 22.04.2018

Сегодня мужчина напал на сотрудницу цветочного магазина, расположенного на улице Соболева в Екатеринбурге. Агрессивный мужчина ворвался в магазин с разбитой бутылкой и угрожал женщине-продавцу.



По информации очевидцев, мужчина заходил в магазин дважды: сначала просил, как доехать до Академического, а затем ворвался с разбитой бутылкой. Женщине удалось выбежать на улицу, и в это время мужчина забрал коробочку, где хранились деньги. К счастью, женщина успела позвонить в полицию и вовремя закрыла дверь, так что мужчина не смог вернуться.



Прибывшие полицейские нашли коробочку из-под денег неподалёку от павильона. Сняли отпечатки пальцев, опросили прохожих, а на место происшествия направили кинологов с собаками. Сейчас по факту хищения денежных средств проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.



Фото: polit74.ru