Накануне произошел пожар в частном доме на Лыжников. Есть погибший

Накануне произошел пожар на улице Лыжников в Екатеринбурге. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 17 часов.— На площади 80 кв. м сгорел частный нежилой дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Огонь потушили уже под конец дня. При этом обнаружен труп человека, передает пресс-служба «СОВЫ».