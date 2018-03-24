Завершены ремонтные работы на станции Билимбай, где с рельсов сошли 9 вагонов

12:55 | 27.03.2018

Сегодня в 11 часов завершены ремонтно-восстановительные работы на железнодорожной станции Билимбай в Первоуральском городском округе. На данный момент движение поездов восстановлено в полном объеме.



Напомним, что накануне на станции Билимбай с рельсов сошли 9 вагонов со щебнем, при этом пять из них опрокинулись. В результате было повреждено около 100 метров железнодорожного полотна. По данным фактам Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку.



К счастью, никто не пострадал.





Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте