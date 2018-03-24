Новости дня
12:55 | 27.03.2018
Завершены ремонтные работы на станции Билимбай, где с рельсов сошли 9 вагонов
Напомним, что накануне на станции Билимбай с рельсов сошли 9 вагонов со щебнем, при этом пять из них опрокинулись. В результате было повреждено около 100 метров железнодорожного полотна. По данным фактам Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку.
К счастью, никто не пострадал.
Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте
© «Вечерние Ведомости»
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