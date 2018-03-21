Жительница Нижнего Тагила отсудила у администрации 85 тысяч рублей

12:40 | 23.03.2018

Свердловский областной суд взыскал с администрации Нижнего Тагила 85 тысяч рублей в пользу местной жительницы Екатерины К. В июне прошлого года автомобиль Ford Focus женщины, припаркованный козле дома на улице Красной, был серьезно поврежден: на него упал столб освещения и ветки деревьев. Ущерб составил более 70 тысяч рублей.



Ленинский суд Нижнего Тагила отказал жительнице в удовлетворении ее иска, так как решил, что падение произошло из-за чрезвычайной ситуации природного характера. Кроме того, женщина якобы неправильно припарковала автомобиль. Екатерина К. обжаловала решение в облсуде.



Свердловский облсуд признал доводы первой инстанции бездоказательными и удовлетворил иск тагильчанки. Установлено, что жители дома обращались в управляющую компанию с просьбой о кронировании деревьев. В результате с администрации взыскали 70 500 рублей в качестве материального ущерба, а также расходы на оплату услуг эксперта и судебные расходы – всего чуть более 85 тысяч рублей.





Фото: svcomercio.info