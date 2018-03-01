В аварии на трассе Екатеринбург-Алапаевск погиб водитель рейсового автобуса

22:37 | 22.03.2018

Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, под Екатеринбургом произошла авария с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузовика Mitsubishi Fuso.



Инцидент произошел сегодня около 16:30 на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. По данным автоинспекторов, на участке между Екатеринбургом и Березовским автобус, ехавший по маршруту № 119 (Ключевск — Березовский — Екатеринбург) выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi. От удара практически полностью разворотило кабину ПАЗа. Отметим, что на участке, где произошла авария, обгон был запрещен.



В результате аварии погиб водитель автобуса, кондуктора увезли в больницу с травмами. Пассажиры в ДТП не пострадали.



Фото: УГИБДД по Свердловской области