Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев посетил два свердловских завода

17:28 | 21.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым совершил рабочую поездку в Верхнюю Пышму. Здесь секретарю Совбеза показали два предприятия - «Уральские локомотивы» и «Уралэлектромедь».



Так, на заводе «Уральские локомотивы» Патрушеву рассказали об импортозамещающем проекте по выпуску электропоездов «Ласточка», а также производстве грузовых электровозов постоянного тока «Синара» и «Гранит». Кроме того, председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский презентовал Николаю Патрушеву проект производства электропоездов «Сапсан».



На предприятии «Уралэлектромедь» собравшимся показали, как идет строительство второй очереди цеха электролиза меди, который позволит удвоить выпуск безосновных катодов, используемых в сфере ИТ, горной, атомной промышленности и других отраслях.





Фото: usue.ru