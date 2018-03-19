В Свердловской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. Первыми в расписании стали география и информатика. Результаты станут известны не позднее 3 апреля.В досрочном этапе ЕГЭ принимают участие 930 жителей Свердловской области, большинство из них – выпускники прошлых лет.«Сегодня в регионе обеспечивается печать контрольных измерительных материалов и сканирование выполненных работ в 100 процентах аудиторий. Исключается перевозка материалов на длительные расстояния, весь процесс идет через электронную систему, с ее же помощью получаются результаты. Технология позволяет обеспечить объективность проведения государственного экзамена», - отметил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.Следующий экзамен досрочного этапа ЕГЭ – русский язык – будут сдавать 23 марта. Напомним, что в Свердловской области работает региональная «горячая линия» по вопросам аттестации: +7 950 64-770-93, +7 950 64-761-12, 8 (343) 359-83-11.