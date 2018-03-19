«Екатеринбург Арена» обрела собственника

09:52 | 21.03.2018

20 марта Управлением Росреестра по Свердловской области проведена государственная регистрация права собственности на «Екатеринбург Арену» и инфраструктурные объекты, предназначенные для ее функционирования. Собственником стала Российская Федерация.



«Екатеринбург сделал важный шаг в процессе подготовки к такому масштабному мероприятию — чемпионату мира по футболу, который пройдет в нашей стране. Перед Управлением стояла задача в соответствии с законом в кратчайшие сроки провести все необходимые регистрационные процедуры», — сообщил руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.



Напомним, что 28 февраля Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение на ввод «Екатеринбург Арены».



14 марта Управлением Росреестра проведен государственный кадастровый учет объектов.



Вчера директор по проведению спортивных соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит отметил готовность стадиона к играм ЧМ-2018.



«Важно, какая огромная работа была проделана, и мы с нетерпением ждем тестовых матчей, в ходе которых мы сможем увидеть функционирование стадиона как целой системы», — сказал он.



Фото: god2018.com