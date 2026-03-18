Возрастное ограничение 18+

За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

15.37 Понедельник, 23 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Свердловскую пригородную компанию» оштрафовали за задержку поезда «Бокситы – Екатеринбург» по инициативе Уральской транспортной прокуратуры.

Как рассказали ведомстве, на станции Лобова произошла поломка, из-за которой поезд задержался более чем на три часа.

«За допущенные нарушения по постановлению транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тысячи рублей»,

– сообщили в прокуратуре.


Когда именно произошла задержка, в ведомстве не уточнили. Однако можно ответить, что поломка на станции Лобва, повлекшая задержку более чем на три часа, упоминается не в первый раз. В феврале этого года транспортная прокуратура также сообщила о штрафе на 100 тысяч рублей из-за задержки поезда 24 декабря 2025 года, который также следовал по маршруту «Бокситы – Екатеринбург».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На 10 миллионов рублей в Верхней Пышме оштрафовали строительную компанию
18 марта 2026
За «побег» ребёнка из детсада оштрафовали заведующую в Нижнем Тагиле
19 марта 2026
К ремонтному депо Свердловск-Сортировочный появились «экологические» претензии
19 марта 2026
Почти 150 водителей-должников оплатили штрафы на месте во время рейда свердловской ГИБДД
16 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:11 Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
16:43 Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
16:01 СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
15:37 За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
14:42 В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки
13:36 В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
13:17 Экс-директора «Сысертского лесничества» осудили за взятку
13:00 Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
12:02 В Екатеринбурге родители патрулируют пешеходные переходы для бесед о ПДД с детьми
11:38 Водителей лодок признали виновными в трагедии на пруду Невьянска
10:56 Свердловская ГИБДД напомнила об опасности солнечных лучей для водителей
10:46 Красноуфимский суд вернул покупателю проданную по «схеме Долиной» квартиру
09:42 Обязательными работами наказали жителя Верхней Пышмы за «пьяный налёт» на здание полиции
09:31 Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменили два рейса
18:33 Под Ревдой ДТП с автовозом затруднило движение в сторону Екатеринбурга
17:28 В Свердловской области ожидаются мокрый снег и до +12°
17:07 Спартакиада в Свердловской области охватит 6 городов и 21 вид спорта
16:25 Свердловские врачи спасли 11-летнего мальчика после падения с четвёртого этажа
15:42 В екатеринбургском центральном парке утилизировали кормушки для птиц
15:18 Свердловская область вошла в число самых травмоопасных регионов этой зимы
13:54 Следком сообщил о новых задержаниях по делу об убийстве москвички футболистом из «Урала-2»
12:46 Риелторы и онлайн-площадки спорят о справедливости роста цен на размещение объявлений
11:30 В Свердловской области за сутки произошло девять пожаров, два человека погибли
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK