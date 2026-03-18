За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Свердловскую пригородную компанию» оштрафовали за задержку поезда «Бокситы – Екатеринбург» по инициативе Уральской транспортной прокуратуры.
Как рассказали ведомстве, на станции Лобова произошла поломка, из-за которой поезд задержался более чем на три часа.
Когда именно произошла задержка, в ведомстве не уточнили. Однако можно ответить, что поломка на станции Лобва, повлекшая задержку более чем на три часа, упоминается не в первый раз. В феврале этого года транспортная прокуратура также сообщила о штрафе на 100 тысяч рублей из-за задержки поезда 24 декабря 2025 года, который также следовал по маршруту «Бокситы – Екатеринбург».
«За допущенные нарушения по постановлению транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тысячи рублей»,
– сообщили в прокуратуре.
Когда именно произошла задержка, в ведомстве не уточнили. Однако можно ответить, что поломка на станции Лобва, повлекшая задержку более чем на три часа, упоминается не в первый раз. В феврале этого года транспортная прокуратура также сообщила о штрафе на 100 тысяч рублей из-за задержки поезда 24 декабря 2025 года, который также следовал по маршруту «Бокситы – Екатеринбург».
