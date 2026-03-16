В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Сегодня, 24 марта, на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошло происшествие с пригородным поездом. Состав №6968, следующий по маршруту Ивдель-1 — Серов, допустил сход подвижного состава.
В результате инцидента, по предварительным данным, никто из пассажиров и членов поездной бригады не пострадал. Не произошло, к счастью, и опрокидывания вагонов. Тем не менее, по факту случившегося транспортной прокуратурой организована масштабная проверка, а на место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор. В центре внимания надзорного ведомства — исполнение требований законодательства о безопасности движения. Особое внимание будет уделено соблюдению правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка также затронет вопросы содержания инфраструктуры и исправности подвижного состава. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
В настоящий момент на месте происшествия развернуты восстановительные работы. Специалисты стараются как можно скорее нормализовать обстановку на указанном участке.
