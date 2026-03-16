В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 24 марта, на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги произошло происшествие с пригородным поездом. Состав №6968, следующий по маршруту Ивдель-1 — Серов, допустил сход подвижного состава.В результате инцидента, по предварительным данным, никто из пассажиров и членов поездной бригады не пострадал. Не произошло, к счастью, и опрокидывания вагонов. Тем не менее, по факту случившегося транспортной прокуратурой организована масштабная проверка, а на место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор. В центре внимания надзорного ведомства — исполнение требований законодательства о безопасности движения. Особое внимание будет уделено соблюдению правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Проверка также затронет вопросы содержания инфраструктуры и исправности подвижного состава. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.В настоящий момент на месте происшествия развернуты восстановительные работы. Специалисты стараются как можно скорее нормализовать обстановку на указанном участке. Мероприятие для возрастной категории 18+