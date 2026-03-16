В Свердловской области за неделю больше родилось девочек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По сложившейся традиции, Свердловское министерство здравоохранения в начале недели поделилось данными о новорождённых, появившихся на свет за семь предыдущих дней. Цифры обнародованы через интернет-ресурс «Здоровье уральцев».На прошедшей неделе в родильных отделениях Свердловской области на свет появились 609 малюток. Медики зафиксировали небольшое статистическое преимущество девочек — их родилось 312, тогда как мальчиков насчитали 297. Среди новорожденных есть восемь пар двойняшек.Большинство родов — 380 — приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга. Ещё 115 родов успешно прошли в межмуниципальных центрах, обеспечивающих доступную акушерскую помощь жителям области. Однако, один случай оказался нестандартным: роды состоялись в ургентном зале, где врачи оперативно помогли женщине в экстренной ситуации. Эти роды тоже завершились благополучно. Мероприятие для возрастной категории 18+