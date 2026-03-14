В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге возобновили работу мобильные пункты приема вторсырья под названием «МусорОФФ». Об этом сообщает общественное движение «Экодозор».На данный день по городу открылись шесть точек, которые функционируют круглосуточно и в формате самообслуживания. В них можно сдавать сжатые и скрученные ПЭТ-бутылки объёмом до пяти литров и крышки от них, плёнку ПВД, стрейч и воздушно-пузырчатую упаковку, чистые канистры и бутылки из-под бытовой химии и машинного масла. Отдельно принимается чистое стекло без этикеток и металлических крышек, а также чистая макулатура.Все шесть пунктов работают круглосуточно. Один из них расположен на улице Татищева, 77. Ещё одна точка находится на улице Краснолесья, 123, на дороге-дублере. В микрорайоне Солнечный пункт работает по адресу Чемпионов, 1. Напротив торгового центра «Дирижабль» открыт пункт на Фучика, 11. В Академическом районе точка расположена на улице Академика Парина, 34. Завершает список адрес на Репина, 94, в «Радуга парке». Все пункты оборудованы для самостоятельной сортировки и работают в тестовом режиме с учетом пожеланий горожан. Мероприятие для возрастной категории 18+