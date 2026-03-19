«Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства. Объектом проверки стало оздоровительное учреждение.Внимание надзорного ведомства привлёк оздоровительный комплекс «Баранчинские огоньки», расположенный вблизи реки Баранча. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что организация осуществляла сброс сточных вод непосредственно в реку.Специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с экспертами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» провели отбор проб. Результаты исследований показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах многократно превышает установленные нормативы. В числе превышений оказались нефтепродукты, фосфат-ион и аммоний-ион.Загрязнение нанесло серьёзный урон экосистеме реки Баранча. Специалисты подсчитали, что сумма ущерба, причиненного водному объекту, составила более миллиона рублей. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Требование ведомства заключалось во взыскании с собственника оздоровительного комплекса всей суммы ущерба в бюджет муниципального округа Горноуральский.Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила полностью удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления решения суда в законную силу предприятие перечислило средства в полном объеме. Прокуратура также потребовала от организации прекратить сброс неочищенных сточных вод. В настоящее время нарушение устранено: сброс в реку Баранча полностью прекращён.