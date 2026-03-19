Возрастное ограничение 18+

«Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона

19.50 Понедельник, 23 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства. Объектом проверки стало оздоровительное учреждение.

Внимание надзорного ведомства привлёк оздоровительный комплекс «Баранчинские огоньки», расположенный вблизи реки Баранча. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что организация осуществляла сброс сточных вод непосредственно в реку.

Специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с экспертами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» провели отбор проб. Результаты исследований показали, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах многократно превышает установленные нормативы. В числе превышений оказались нефтепродукты, фосфат-ион и аммоний-ион.

Загрязнение нанесло серьёзный урон экосистеме реки Баранча. Специалисты подсчитали, что сумма ущерба, причиненного водному объекту, составила более миллиона рублей. В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Требование ведомства заключалось во взыскании с собственника оздоровительного комплекса всей суммы ущерба в бюджет муниципального округа Горноуральский.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила полностью удовлетворил исковые требования прокурора. После вступления решения суда в законную силу предприятие перечислило средства в полном объеме. Прокуратура также потребовала от организации прекратить сброс неочищенных сточных вод. В настоящее время нарушение устранено: сброс в реку Баранча полностью прекращён.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:11 Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
16:43 Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
16:01 СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
15:37 За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
14:42 В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки
13:36 В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
13:17 Экс-директора «Сысертского лесничества» осудили за взятку
13:00 Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
12:02 В Екатеринбурге родители патрулируют пешеходные переходы для бесед о ПДД с детьми
11:38 Водителей лодок признали виновными в трагедии на пруду Невьянска
10:56 Свердловская ГИБДД напомнила об опасности солнечных лучей для водителей
10:46 Красноуфимский суд вернул покупателю проданную по «схеме Долиной» квартиру
09:42 Обязательными работами наказали жителя Верхней Пышмы за «пьяный налёт» на здание полиции
09:31 Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменили два рейса
18:33 Под Ревдой ДТП с автовозом затруднило движение в сторону Екатеринбурга
17:28 В Свердловской области ожидаются мокрый снег и до +12°
17:07 Спартакиада в Свердловской области охватит 6 городов и 21 вид спорта
16:25 Свердловские врачи спасли 11-летнего мальчика после падения с четвёртого этажа
15:42 В екатеринбургском центральном парке утилизировали кормушки для птиц
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK