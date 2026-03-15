В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки





– рассказали в полиции. «Однако у службы безопасности возникли сомнения. При проверке, в том числе проведении трассологического исследования, выяснилось, что ДТП произошло ранее заявленного срока, о чем представители заявили в полицию»,





– подчеркнули в МВД. «Остаётся добавить, что никто из участников этой истории судимости не имеет, граждане положительно характеризуются. Мораль из всей этой истории одна: "Водители, своевременно оформляйте договор обязательного страхования своей автогражданской ответственности!"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове в суд передали уголовное дело против участников ДТП, которые решили повторно «разыграть» аварию, чтобы водитель без ОСАГО успел оформить страховой полис.Как рассказали Вечерним ведомостям в МО МВД России «Серовский», ДТП произошло 28 октября 2025 года во дворе утром: один автомобиль попал в «слепую зону» второго, и они столкнулись. Поскольку все торопились (в одной машине были супруги, а во второй – мужчина с ребёнком), они договорились оформить ДТП по европротоколу. В этот момент выяснилось, что у одной стороны нет страховки.Тогда участники происшествия договорились ещё раз «проиграть» аварию на том же месте, но после оформления полиса ОСАГО. Встретившись через 31 октября, они повторили ДТП, сделали фото и отправили документы в страховую компанию.В итоге против участников аварии возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ).Мероприятие для возрастной категории 18+