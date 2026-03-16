Свердловская ГИБДД напомнила об опасности солнечных лучей для водителей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области напомнила, что солнечные лучи утром могут стать причиной ДТП, и рассказала, как снизить риск.
Что советуют госавтоинспекторы:
– использовать солнцезащитные очки;
– следить за чистотой лобового стекла;
– пользоваться противосолнечным козырьком;
– увеличивать дистанцию и снижать скорость при ухудшении обзора;
– всегда быть готовым к внезапному появлению пешеходов, особенно вблизи школ, детских садов и во дворах. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ослепление водителя — один из скрытых, но реально опасных факторов, способных привести к дорожно-транспортному происшествию»,
– подчеркнули в ГИБДД.
Что советуют госавтоинспекторы:
– использовать солнцезащитные очки;
– следить за чистотой лобового стекла;
– пользоваться противосолнечным козырьком;
– увеличивать дистанцию и снижать скорость при ухудшении обзора;
– всегда быть готовым к внезапному появлению пешеходов, особенно вблизи школ, детских садов и во дворах. Мероприятие для возрастной категории 18+
