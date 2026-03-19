В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для Екатеринбурга собираются закупить 105 новых автобусов. Об этом сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное».
По данным ресурса, 50 автобусов большого класса в лизинг закупит «Гортранс», частные перевозчики пополнят свои автопарки на 38 машин большого класса и 15 среднего. В уральской столице ждут новый транспорт в ноябре.
Сообщается, что в департаменте транспорта автобусы большого класса собираются направить на маршруты 65, 59, 84, 61, 83, 82, 56, 60, 47, 77, 52, 87, 98, 70; среднего класса – на маршруты 86, 52, 48 и 74.
По данным ресурса, 50 автобусов большого класса в лизинг закупит «Гортранс», частные перевозчики пополнят свои автопарки на 38 машин большого класса и 15 среднего. В уральской столице ждут новый транспорт в ноябре.
Сообщается, что в департаменте транспорта автобусы большого класса собираются направить на маршруты 65, 59, 84, 61, 83, 82, 56, 60, 47, 77, 52, 87, 98, 70; среднего класса – на маршруты 86, 52, 48 и 74. Мероприятие для возрастной категории 18+
