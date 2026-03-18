Обязательными работами наказали жителя Верхней Пышмы за «пьяный налёт» на здание полиции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышмы прошёл суд над местным жителем, который 28 июля 2025 года около 23.00 закидал камнями здание участкового пункта полиции №4.
По версии следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, подобрал камень и разбил им четыре окна, а также повредил фасад здания. Позже «налётчика» нашли и возбудили на него уголовное дело.
В суде он полностью признал свою вину.
Суд квалифицировал действия мужчины как вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ) и назначил ему в качестве наказания 320 часов обязательных работ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, подобрал камень и разбил им четыре окна, а также повредил фасад здания. Позже «налётчика» нашли и возбудили на него уголовное дело.
В суде он полностью признал свою вину.
Суд квалифицировал действия мужчины как вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ) и назначил ему в качестве наказания 320 часов обязательных работ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
