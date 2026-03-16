Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Тавды по обращению местной жительницы, потерявшей сына, взыскала с районной больницы компенсацию морального вреда. Врачи поздно заметили и диагностировали опухоль во рту мужчины.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сначала изменения в полости рта пациента не замечали. Лишь в марте 2025 года оториноларинголог выявил опухоль дна полости рта с вовлечением языка и увеличением шейных лимфоузлов. Онколог подтвердил диагноз, отметив запущенность заболевания. Впоследствии мужчина скончался.
Проверка показала, что пациента несвоевременно направили на необходимые исследования и что документы велись с нарушениями.
Тавдинский районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с больницы в пользу матери скончавшегося пациента 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
