Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну

13.00 Понедельник, 23 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Тавды по обращению местной жительницы, потерявшей сына, взыскала с районной больницы компенсацию морального вреда. Врачи поздно заметили и диагностировали опухоль во рту мужчины.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, сначала изменения в полости рта пациента не замечали. Лишь в марте 2025 года оториноларинголог выявил опухоль дна полости рта с вовлечением языка и увеличением шейных лимфоузлов. Онколог подтвердил диагноз, отметив запущенность заболевания. Впоследствии мужчина скончался.

Проверка показала, что пациента несвоевременно направили на необходимые исследования и что документы велись с нарушениями.

Тавдинский районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с больницы в пользу матери скончавшегося пациента 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
