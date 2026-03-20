Водителей лодок признали виновными в трагедии на пруду Невьянска
Фото: Вечерние ведомости
В Невьянске вынесли приговоры по делу о трагедии на городском пруду вечером 21 сентября 2024 года. Тогда при столкновении двух моторных лодок погиб 40-летний пассажир.
Суд признал виновными в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) водителей обоих лодок – Алексея Полякова и Виктора Косикова. Согласно материалам дела, они вышли в акваторию пруда в полной темноте и не видели друг друга, что привело к аварии. Пассажир лодки Полякова получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Отдельно отмечено, что Косиков в момент происшествия был пьян.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 4 декабря 2025 года Виктора Косикова приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и выплате потерпевшим 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. 19 марта 2026 года Алексею Полякову тоже назначили 1,5 года ограничения свободы.
Оба осуждённых вину не признали. Приговоры пока не вступили в законную силу.
Суд признал виновными в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) водителей обоих лодок – Алексея Полякова и Виктора Косикова. Согласно материалам дела, они вышли в акваторию пруда в полной темноте и не видели друг друга, что привело к аварии. Пассажир лодки Полякова получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Отдельно отмечено, что Косиков в момент происшествия был пьян.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 4 декабря 2025 года Виктора Косикова приговорили к 1,5 годам ограничения свободы и выплате потерпевшим 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. 19 марта 2026 года Алексею Полякову тоже назначили 1,5 года ограничения свободы.
Оба осуждённых вину не признали. Приговоры пока не вступили в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
К лишению свободы приговорили подростка из села Мостовское за покушение на убийство соседки
20 марта 2026
20 марта 2026