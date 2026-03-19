Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 2026 году на укрепление материально-технической базы медучреждений Свердловской области, в том числе в отдаленных населенных пунктах, направлено свыше 2,8 миллиарда рублей. Всего в медицинские организации региона поступит 1111 единиц различного оборудования.Вышеприведённые цифры обнародовал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, среди закупаемой техники много высокотехнологичного оборудования. Так, было закуплено 39 аппаратов категории «тяжёлое медоборудование», включая магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы и ультразвуковые системы. Недавно благодаря этим закупкам удалось оснастить Тугулымскую центральную районную больницу. Там было установлено современное эндоскопическое оборудование — видеогастродуоденоскоп и видеоколоноскоп. На приобретение этой техники было направлено почти 9 миллионов рублей. Теперь жители Тугулымского района смогут проходить необходимые процедуры без выезда в областной центр.Оснащение отдаленных территорий — ключевая задача региональной программы модернизации здравоохранения. Паслер обещает, что работа по обновлению парка медицинской техники в населённых пунктах Свердловской области будет продолжена. Мероприятие для возрастной категории 18+