Возрастное ограничение 18+

Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования

09.56 Вторник, 24 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В 2026 году на укрепление материально-технической базы медучреждений Свердловской области, в том числе в отдаленных населенных пунктах, направлено свыше 2,8 миллиарда рублей. Всего в медицинские организации региона поступит 1111 единиц различного оборудования.

Вышеприведённые цифры обнародовал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, среди закупаемой техники много высокотехнологичного оборудования. Так, было закуплено 39 аппаратов категории «тяжёлое медоборудование», включая магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы и ультразвуковые системы. Недавно благодаря этим закупкам удалось оснастить Тугулымскую центральную районную больницу. Там было установлено современное эндоскопическое оборудование — видеогастродуоденоскоп и видеоколоноскоп. На приобретение этой техники было направлено почти 9 миллионов рублей. Теперь жители Тугулымского района смогут проходить необходимые процедуры без выезда в областной центр.

Оснащение отдаленных территорий — ключевая задача региональной программы модернизации здравоохранения. Паслер обещает, что работа по обновлению парка медицинской техники в населённых пунктах Свердловской области будет продолжена.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:56 Свердловская область закупит более 1100 единиц медоборудования
09:31 В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
09:15 На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
20:59 Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты
20:40 В уральской столице снова заработали мобильные пункты приёма вторсырья
19:50 «Баранчинским огонькам» загрязнение реки обошлось дороже миллиона
19:15 В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
19:04 В Свердловской области за неделю больше родилось девочек
18:23 В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II
17:28 К проектированию второй ветки для метро Екатеринбурга хотят приступить в 2027 году
17:11 Прокуратура проверяет информацию об избиении мальчика матерью в Большом Истоке
16:43 Жительница Донецка взыскала с МВД более 350 тысяч рублей за незаконный отказ в статусе переселенца
16:01 СМИ сообщают об избиении ребёнка матерью в Большом Истоке
15:37 За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
14:42 В Серове участников аварии обвинили в инсценировке ДТП ради страховки
13:36 В Екатеринбурге анонсировали закупку 105 новых автобусов
13:17 Экс-директора «Сысертского лесничества» осудили за взятку
13:00 Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
12:02 В Екатеринбурге родители патрулируют пешеходные переходы для бесед о ПДД с детьми
11:38 Водителей лодок признали виновными в трагедии на пруду Невьянска
10:56 Свердловская ГИБДД напомнила об опасности солнечных лучей для водителей
10:46 Красноуфимский суд вернул покупателю проданную по «схеме Долиной» квартиру
09:42 Обязательными работами наказали жителя Верхней Пышмы за «пьяный налёт» на здание полиции
09:31 Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург отменили два рейса
18:33 Под Ревдой ДТП с автовозом затруднило движение в сторону Екатеринбурга
17:28 В Свердловской области ожидаются мокрый снег и до +12°
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK