В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе в уральской столице начинается долгожданный проект «Музейные каникулы». Местами проведения этого детского мероприятия станут «Дом Качки» и Креативный кластер «Л52».Организаторы «Музейных каникул» учли, что график отдыха у школьников различается: одни уходят на каникулы с 23 марта, другие — с 30 марта. Поэтому программа разделена на два блока: первые два занятия пройдут на этой неделе, а заключительные — на следующей.Первая встреча состоится 25 марта в «Доме Качки» (улица Карла Либкнехта, 26). С 10.00 здесь проведут занятие «История уральской подземки».В основе встречи — выставка «Метро как предчувствие», где представлены архивные макеты станций и уникальная светящаяся инсталляция со схемой линий, разработанная ещё в 1980-х годах. Знакомясь с экспонатами, юные гости узнают, как в Екатеринбурге появился и развивался самый быстрый и удобный вид транспорта. В этот же день здесь состоится творческий мастер-класс под названием «Метромозаика». Дети создадут в технике коллажа самую таинственную станцию Екатеринбургского метрополитена.Второе занятие пройдёт на следующий день, 26 марта, в креативном кластере «Л52» (улица Бажова, 124а). Оно называется «Электронные волшебники» и посвящено истории вычислительной техники. В игровой форме ребята выяснят, сколько комнат занимали первые компьютеры, были ли у них мониторы и привычные клавиатуры. Детям покажут легендарные модели «Урал-14» и ЕС-1045, а также расскажут, как выглядел самый первый смайлик и сколько времени уходило на передачу сообщения в прошлом веке. Мероприятие для возрастной категории 18+