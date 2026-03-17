На берегах древнего озера пройдёт экскурсия «Художники на Шарташе»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 29 марта, в 14.00 любители уличного искусства и природных красот встретятся в Шарташском лесопарке. Цель встречи — познавательная прогулка по западной части этого уголка природы.
Экскурсию под названием «Художники на Шарташе» проведёт аттестованный экскурсовод Юлия Голяк. Участники прогулки познакомятся с арт-объектами, созданными в рамках известных арт-фестивалей — «ЧÖ», STENOGRAFFIA и «Карт-Бланш». Маршрут проложен до кузни Александра Лысякова, где можно будет полюбоваться фантастическими коваными животными, обосновавшимися на крыше мастерской.
Гид расскажет, чем вдохновляются художники при создании своих произведений и как современное искусство вписывается в природный ландшафт. Участники экскурсии узнают множество любопытных фактов. Например, из чего строят гнёзда птицы, обитающие в этой части парка. Или, где использовался знаменитый шарташский гранит — камень, сыгравший важную роль в истории Екатеринбурга.
Местом встречи станет вход в Шарташский лесной парк со стороны улицы Сыромолотова. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке, указанной в анонсе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фрида Кало станет героиней арт-лекции в Белинке
17 марта 2026
17 марта 2026
В Екатеринбурге стартуют «Музейные каникулы»
23 марта 2026
23 марта 2026